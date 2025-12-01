В Москве во дворе жилого дома взорвалась машина, последствия попали на видео

Baza: в Новой Москве около жилого дома взорвался автомобиль

В Новой Москве спасательные службы работают во дворе жилого дома, где взорвался автомобиль. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на Радужной улице, около ЖК «Град Московский». По данным Telegram-канала, легковая машина внезапно взорвалась прямо около дома.

На кадрах с места заметно, что пожарные уже приступили к тушению транспортного средства. Судя по кадрам, машина выгорела полностью.

Находились ли внутри люди, не уточняется. На данный момент специалисты выясняют причину взрыва.

До этого взрыв произошел в многоэтажном доме в Каспийске. В результате почти во всех квартирах здания выбило окна. Помимо этого, были повреждены не менее 15 автомобилей. На место прибыли спасатели, о пострадавших не сообщалось.

Известно, что дом расположен недалеко от судостроительного завода «Дагдизель». За некоторое время до произошедшего в регионе объявили угрозу атаки БПЛА.

Ранее два человека подорвались в Красной Поляне в ДНР.