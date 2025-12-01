Названо условие, при котором разрешение на ввоз праворульного автомобиля в РФ аннулируют

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), на основании которого праворульный автомобиль легализован для эксплуатации в РФ аннулируют, если лаборатория, которая его выдала, попадет под проверку контролирующих органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Учитывая решение Приморского суда, испытательная лаборатория не может выдать вам СБКТС — потому что все праворульные авто нарушают Приложение 8 правил (головной свет, адаптированный под праворульное движение). А могут и выдать, закрыв глаза. Но если контору настигнет проверка, все такие сертификаты аннулируют», — отмечается в публикации.

Суд во Владивостоке постановил, что выпуск в обращение единичных транспортных средств обеспечивается непосредственным выполнением положений технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», в том числе приложения 8, в котором описываются требования к световым приборам, уточняет Mash.

До этого Росаккредитация опровергла запрет на ввоз праворульных автомобилей в Россию, несмотря на лишение аккредитации одной из испытательных лабораторий во Владивостоке.

О том, что праворульные автомобили не получат свидетельство безопасности, так как левая фара светит ярче правой, сообщил в субботу Telegram-канал Mash.

