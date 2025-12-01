На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, при котором разрешение на ввоз праворульного автомобиля в РФ аннулируют

Mash: разрешение на ввоз праворульного авто аннулируют при проверке лаборатории
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), на основании которого праворульный автомобиль легализован для эксплуатации в РФ аннулируют, если лаборатория, которая его выдала, попадет под проверку контролирующих органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Учитывая решение Приморского суда, испытательная лаборатория не может выдать вам СБКТС — потому что все праворульные авто нарушают Приложение 8 правил (головной свет, адаптированный под праворульное движение). А могут и выдать, закрыв глаза. Но если контору настигнет проверка, все такие сертификаты аннулируют», — отмечается в публикации.

Суд во Владивостоке постановил, что выпуск в обращение единичных транспортных средств обеспечивается непосредственным выполнением положений технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», в том числе приложения 8, в котором описываются требования к световым приборам, уточняет Mash.

До этого Росаккредитация опровергла запрет на ввоз праворульных автомобилей в Россию, несмотря на лишение аккредитации одной из испытательных лабораторий во Владивостоке.

О том, что праворульные автомобили не получат свидетельство безопасности, так как левая фара светит ярче правой, сообщил в субботу Telegram-канал Mash.

Ранее глава Минпромторга объяснил, зачем нужно повышение утильсбора на автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами