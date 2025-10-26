На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотни фур, включая автовозы, застряли в двухсуточной пробке в Забайкалье

В Забайкалье автовозы с иномарками из-за рубежа застряли в пробке на морозе
Telegram-канал «SHOT»

В Забайкалье сотни большегрузов стоят в пробке двое суток из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сотни фур более двух суток стоят в огромной пробке на трассе в Забайкальском крае. Среди застрявших — большегрузы с автомобилями, которые везут с Дальнего Востока в европейскую часть страны», — отмечается в публикации.

Затор произошел на трассе «Амур» в районе поселка Ерофей Павлович, его длина достигает 12 км. В регионе выпал снег и образовалась наледь на дорогах. Фуры, не оснащенные зимними шинами, буксуют на перевалах и не могут проехать. Водители вынуждены ночевать в кабинах. Очевидцы рассказали, что среди застрявших большегрузов есть автовозы, которые везут заказанные россиянами машины с Дальнего Востока в европейскую часть России.

Ранее на Дальнем Востоке крупный хищник не выпустил людей из машины на заправке.

