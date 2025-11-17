На границе России и Казахстана возникли огромные пробки из-за ввоза автомобилей

«Ъ»: очереди на ввоз авто в РФ могут растянуться до конца ноября

Очереди из импортных автомобилей на границе России, возникшие из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в конце ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Большинство опрошенных «Ъ» дилеров и логистических компаний говорят, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая», — сообщает издание.

По данным гендиректора Независимой сервисной компании Олега Черникова, всего на пунктах пограничного контроля с Казахстаном стоит около 9 тыс. фур. В «Автодоме» оценивают очередь в 2,5 тыс. грузовиков и автовозов.

До этого генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Газете.Ru», что из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. По его словам, сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

Также автомобильный эксперт Дмитрий Рогов в своем Telegram-канале опубликовал таблицу изменения тарифов по утильсбору с 1 декабря 2025 года до 2030 года.

Так, в частности, на автомобиль до двух литров (мощностью от 157,7 до 187,26 л.с.) в возрасте до трех лет утильсбор с 1 декабря 2025 года составит 750 тыс. рублей. Тариф за такой же автомобиль в 2030 году — 1,31 млн рублей.

На машину до трех лет с мотором свыше 3,5 литра (от 492,79 л.с.) с 1 декабря 2025 года тариф составит 3,81 млн рублей. В 2030 году он увеличится до 6,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.