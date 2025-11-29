На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили по-новому регистрировать сделки на авторынке

Депутат Миронов предложил регистрировать сделки на авторынке через «Госуслуги»
Виталий Аньков/РИА Новости

Для защиты россиян от мошенников на авторынке регистрировать сделки при покупке и продаже машин необходимо на сервисе «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера партии «Справедливая Россия», главу думской фракции Сергея Миронова. Соответствующее обращение депутат направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«В целях повышения прозрачности оборота транспортных средств <...> считаю целесообразным ввести порядок регистрации и внесения в реестр договоров купли-продажи транспортных средств при наличии воли сторон договора путем направления копии договора через портал «Госулуги», — говорится в письме.

Миронов отметил, что сейчас при покупке или продаже машины на вторичном рынке россияне заключают договоры в простой письменной форме. При этом часто подписи в них подделывают или используют подложные договоры для незаконного завладения чужим автомобилем.

По словам депутата, регистрация сделки на Госуслугах позволит автовладельцам усилить ее защиту и застраховать себя от мошенников.

До этого Сергей Миронов предложил запретить ездить на питбайках без водительских прав.

Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Депутат призвал ввести штраф для родителей и возможность отправить питбайк на штрафстоянку, если им управлял несовершеннолетний.

Также сообщалось, что МВД РФ подготовило новые изменения в Правила дорожного движения – планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним.

