В России владельцам питбайков запретят выезжать на дороги общего пользования

Министерство внутренних дел России подготовило новые изменения в Правила дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках.

«Такая техника не должна допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили «Ъ» в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей», — сообщает газета.

До этого столичный дептранс сообщил, что в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей электросамокатов за три месяца.

В ведомстве напомнили, что с 2025 года арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID. С начала сезона свой возраст подтвердили свыше 810 тыс. человек.

По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет.

Ранее подросток на питбайке сломал ногу гаишнику в Краснодарском крае.