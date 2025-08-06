На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России владельцам питбайков запретят выезжать на дороги общего пользования

«Ъ»: владельцам питбайков готовят штрафы за выезд на дороги общего пользования
true
true
true
close
BLGKV/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел России подготовило новые изменения в Правила дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках.

«Такая техника не должна допускаться до дорожного движения, как и эндуро и кроссовые мотоциклы, заявили «Ъ» в МВД России. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей», — сообщает газета.

До этого столичный дептранс сообщил, что в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей электросамокатов за три месяца.

В ведомстве напомнили, что с 2025 года арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID. С начала сезона свой возраст подтвердили свыше 810 тыс. человек.

По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет.

Ранее подросток на питбайке сломал ногу гаишнику в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами