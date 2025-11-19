На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП с заносом и ударом о фуру на ЦКАД попало на видео

На ЦКАД в Подмосковье попало на видео массовое ДТП с фурой
true
true
true

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о. Раменское, 165-й км ЦКАД, от 15.11.25», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что машина с видеорегистратором двигалась на высокой скорости в правом ряду трассы. Затем ее водитель перестроился в левый ряд, уворачиваясь от затормозившего большегруза. Его занесло и он врезался в другой тягач, стоящий на трассе из-за аварии, а также в легковую машину. Водитель еще одного автомобиля врезался в отбойник трассы.

О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого Следком опубликовал фото автомобиля ГИБДД, который сжег подросток-мигрант.

Ранее водитель с пистолетом напал на тверичанку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами