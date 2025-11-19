Массовое ДТП с заносом и ударом о фуру на ЦКАД попало на видео

На ЦКАД в Подмосковье попало на видео массовое ДТП с фурой

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о. Раменское, 165-й км ЦКАД, от 15.11.25», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что машина с видеорегистратором двигалась на высокой скорости в правом ряду трассы. Затем ее водитель перестроился в левый ряд, уворачиваясь от затормозившего большегруза. Его занесло и он врезался в другой тягач, стоящий на трассе из-за аварии, а также в легковую машину. Водитель еще одного автомобиля врезался в отбойник трассы.

О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого Следком опубликовал фото автомобиля ГИБДД, который сжег подросток-мигрант.

Ранее водитель с пистолетом напал на тверичанку.