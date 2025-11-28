Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

В Москве на МКАД частично затруднено движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 51 км МКАД (в районе съезда №51) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.