Красноярец отсудил у «Тойота Мотор» 36 млн рублей за автомобиль с браком

Мужчина отсудил у «Тойота Мотор» 36 млн рублей за неисправный внедорожник Land Cruiser 200
Telegram-канал «Kras Mash»

Житель Красноярска отсудил у московского импортера «Тойота Мотор» 36 млн рублей за неисправный внедорожник Land Cruiser 200. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Александр купил машину 2017 года в салоне «Медведь бизнесавто» и быстро понял, что она неисправна. Продавец косяк признал, исправил по гарантии, но скоро всё снова сломалось», — отмечает канал.

Как сообщает Kras Mash, столичные эксперты повесили вину на хозяина, якобы он использовал неподходящие масляные фильтры. Александр и юрист Оксана Яковлева подали иск на импортёра «Тойота Мотор». Вторая экспертиза подтвердила заводской брак двигателя: разрушенные кольца и задиры в цилиндрах. Теперь Александру должны вернуть 5 млн за машину, а также больше 30 млн штрафов и неустоек.

До этого в Татарстане женщина отсудила 500 тыс. рублей компенсации у автосалона, продавшего ей Audi A1 со скрученным пробегом.

Иномарку 2013 года выпуска с пробегом в 169 тыс. км девушка купила за 1,2 млн рублей. Когда челнинка обратилась к официальному дилеру, выяснилось, что машина ранее уже обслуживалась в салоне, а показания одометра составляли 254 тыс. км.

С истинным пробегом стоимость машины оценивалась в 900 тыс. рублей — на 318 тыс. рублей дешевле, чем заплатила покупательница из-за подложных показателей одометра. Пострадавшая обратилась в суд с иском против автосалона. Суд встал на ее сторону, и помимо разницы цены взыскал 190 тыс. рублей в виде штрафа, 59 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами, 3 тыс. рублей за моральный вред и 2,5 тыс. рублей — за оплату диагностики автомобиля.

Ранее камчатский пенсионер отсудил у коммунальщиков 529 тыс. рублей за покусанную Honda.

