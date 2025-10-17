Камчатский пенсионер отсудил у коммунальщиков 529 тыс. рублей за покусанную Honda

На Камчатке 73-летний пенсионер отсудил у коммунальщиков 529 тыс. рублей за повреждение его автомобиля Honda CR-V бродячими собаками. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Камчатского края.

«Одна из собак зубами вцепилась в передний бампер автомобиля и оторвала его. Другие члены стаи оставили на передней части «Хонды» следы от клыков и когтей. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения», — отмечается в сообщении.

Согласно отчету об оценке ущерба, сумма ремонта машины составила 529 тыс. рублей. Мужчина подал в суд на службу благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. Районный суд удовлетворил иск, однако коммунальщики подали апелляцию, в которой указали, что не обязаны следить за передвижениями бродячих собак.

Краевой суд утвердил решение первой инстанции, указав, что в силу закона ответчик обязан предпринимать мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Ранее автомобиль Subaru Forester вспыхнул на МКАД.