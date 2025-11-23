Россиянка засудила автосалон из-за Audi со скрученным пробегом

В Татарстане женщина отсудила у автосалона деньги за Audi со скрученным пробегом

В Татарстане женщина отсудила 500 тыс. рублей компенсации у автосалона, продавшего ей Audi A1 со скрученным пробегом. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

«Иномарку 2013 года выпуска с пробегом в 169 тыс. км девушка купила за 1,2 млн рублей. Когда челнинка обратилась к официальному дилеру, выяснилось, что машина ранее уже обслуживалась в салоне, а показания одометра составляли 254 тыс. км», — отмечается в публикации.

С истинным пробегом стоимость машины оценивалась в 900 тыс. рублей — на 318 тыс. рублей дешевле, чем заплатила покупательница из-за подложных показателей одометра. Пострадавшая обратилась в суд с иском против автосалона. Суд встал на ее сторону, и помимо разницы цены взыскал 190 тыс. рублей в виде штрафа, 59 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами, 3 тыс. рублей за моральный вред и 2,5 тыс. рублей — за оплату диагностики автомобиля.

