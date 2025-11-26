На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рабочие планировали использовать кладбищенский песок для ремонта дороги в Нижегородской области

Mash: под Нижним Новгородом рабочие хотели починить дорогу песком с кладбища
true
true
true
close
Telegram-канал «Ni Mash»

Кладбищенский песок планировали использовать для ремонта дороги в Выксунском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«В рабочем поселке Виля заканчивается ремонт центральной дороги. Подрядчику осталось немного — облагородить тротуары. Жители говорят, что изначально для этого должны были использовать щебень, но что-то пошло не так — строители притаранили песок с могил. Местные обнаружили в нем куски искусственных цветов и пожаловались в администрацию», — сообщает канал.

Подрядчику направили предостережение. По мнению властей, рабочие были обязаны утилизировать могильные венки как твердые коммунальные отходы.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завершились работы по восстановлению 35-километрового участка трассы от Новой Каховки до Геническа в Херсонской области.

«За обновлением дорожной инфраструктуры следует повышение транспортной связности небольших городов с социокультурными центрами региона», — подчеркнул он.

Хуснуллин подчеркнул, что трасса связывает приднепровские районы с Геническом, а также с Крымом и Запорожской областью.

В конце сентября Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что результаты работы по вводу и ремонту дорог в текущем году опережают показатели 2024 года на 21%.

Ранее сообщалось, что в Абхазии при поддержке России отремонтируют дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами