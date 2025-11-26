Mash: под Нижним Новгородом рабочие хотели починить дорогу песком с кладбища

Кладбищенский песок планировали использовать для ремонта дороги в Выксунском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«В рабочем поселке Виля заканчивается ремонт центральной дороги. Подрядчику осталось немного — облагородить тротуары. Жители говорят, что изначально для этого должны были использовать щебень, но что-то пошло не так — строители притаранили песок с могил. Местные обнаружили в нем куски искусственных цветов и пожаловались в администрацию», — сообщает канал.

Подрядчику направили предостережение. По мнению властей, рабочие были обязаны утилизировать могильные венки как твердые коммунальные отходы.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завершились работы по восстановлению 35-километрового участка трассы от Новой Каховки до Геническа в Херсонской области.

«За обновлением дорожной инфраструктуры следует повышение транспортной связности небольших городов с социокультурными центрами региона», — подчеркнул он.

Хуснуллин подчеркнул, что трасса связывает приднепровские районы с Геническом, а также с Крымом и Запорожской областью.

В конце сентября Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что результаты работы по вводу и ремонту дорог в текущем году опережают показатели 2024 года на 21%.

Ранее сообщалось, что в Абхазии при поддержке России отремонтируют дороги.