В России подешевел полис ОСАГО

В России по итогам 10 месяцев 2025 года средняя премия по годовым полисам ОСАГО составила 7 275 рублей, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Также отмечается, что средняя премия по полисам ОСАГО в октябре 2025 года снизилась на 4,6% по сравнению с октябрем 2024 года – до 7 278 рублей.

Отмечается, что количество заключенных договоров с января по октябрь 2025 года составило 43,1 млн, из них 6,1 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО.

До этого Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – заявил президент.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что систему, которая позволит запустить автоматическое выявление водителей без полисов ОСАГО, не успеют запустить в России к 1 ноября, потому что для этого нужно выполнить несколько условий.

В частности, нужно будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закончить настройку системы «Паутина», уточнил автоэксперт. Он напомнил, что в мае о таком сроке запуска системы говорил президент России Владимир Путин. Однако он требовал принять меры без конкретики, поэтому к этому сроку примут только частичные меры, считает Кадаков.

