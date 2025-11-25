На видео попали последствия жесткого ДТП на Киевском шоссе в Москве

Появилось видео с места жесткого ДТП на Киевском шоссе в Москве

Жесткая авария с участием двух автомобилей произошла на Киевском шоссе в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на 26-м км Киевского шоссе. На кадрах — последствия аварии. На них видно, как от удара одна из машин перевернулась, к месту прибыли сотрудники полиции и бригада реанимации. Предварительно, есть пострадавшие», — сообщает канал.

Очевидцы ДТП сообщили, что из-за аварии образовалась пробка. Движение, по их словам, сильно затруднено. Обстоятельства аварии устонавливаются.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.