Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 40 км МКАД (в районе съезда №41) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — сообщает канал.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее появилось видео с места огненного ДТП в Дагестане.