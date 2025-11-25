В Москве перекрыли МКАД

На МКАД в Москве временно перекрыли движение транспорта

В Москве на МКАД временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», — сообщает канал.

Кроме того, движение транспорта временно закрыто на Ленинском проспекте, съездах с ТТК и Садового кольца на Ленинский проспект, на Боровицкой площади.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать свой маршрут.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.