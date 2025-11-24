Автомобили Tenet с бывшего завода Volkswagen ворвались в тройку самых продаваемых в РФ

Автобренд Tenet вошел в число лидеров по продажам в России

Автомобили созданного для российского рынка бренда Tenet вошли в тройку лидеров российского рынка по продажам, обойдя Geely. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За 47-ю неделю 2025 года (с 17 по 23 ноября) в России было реализовано 2 355 новых автомобилей бренда Tenet. Этот результат позволил ему впервые войти в топ-3 лидеров российского рынка», — отмечается в сообщении.

На первом месте по продажам российская Lada (за неделю реализовано 6,2 тыс. новых машин), на втором — китайский Haval (3,9 тыс. машин). Марка Geely откатилась на четвертое место с результатом 2 тыс. машин, еще 1,8 тыс. машин реализовал бренд Belgee.

В десятку лидеров вошли также Changan, Toyota, Solaris, Chery и Jetour. Всего за прошедшую неделю в России реализовано 29,3 тыс. новых легковых автомобилей.

До этого «Газета.Ru» подробно писала о новых моделях авто, которые выйдут на российский рынок в 2026 году.

Также стало известно, что в развитие бывших заводов Volkswagen и General Motors в России будет вложено почти 90 млрд рублей.

Ранее в России существенно подорожали автомобили Solaris.