Заплыв через Янцзы и кровать в электрокаре: чем удивят новинки авторынка РФ в 2026 году

Jetour G700
Автопроизводители, официально работающие в России, начали раскрывать информацию о планах на будущий год. Так, бренд Jetour провел в Дубае презентацию нового рамного внедорожника G700 с гибридной силовой установкой. Российская пресс-служба бренда сообщила, что на 2026 год запланирован запуск новой модели на российском рынке.
Jetour G700 — рамный внедорожник с гибридной силовой установкой. Он оснащен турбомотором 2.0 и двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки для автомобилей, предназначенных для экспорта за пределы Китая, составляет 901 л.с. Запас хода с полностью заряженной тяговой батареей и полным баком топлива достигает 1,4 тыс. км.
В салоне предусмотрено шесть мест, кресла второго ряда снабжены восьмиточечной системой массажа. Внедорожник хорошо приспособлен к преодолению водных преград: в Китае построенный на той же платформе внедорожник Jetour Zongheng G700 смог переплыть реку Янцзы.
BAIC привезет два внедорожника
Китайский автопроизводитель BAIC, который наладил выпуск внедорожников на калининградском «Автоторе», выведет на российский рынок в будущем году две новых модели — внедорожники BJ41 и BJ30.
«В планах выход BJ41 и BJ30 во второй половине 2026 года», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе BAIC в России.
Внедорожник BJ41 представляет собой экспортную версию BJ40 второго поколения, первое поколение BJ40 в России уже присутствует. Новый BJ41 будет доступен с бензиновым и дизельным двигателями, в дальнейшем планируется вывести на российский рынок и гибридную версию.
На глобальном рынке этот автомобиль продается с моторами объемом 2 литра и мощностью 245 л.с. для бензинового и 163 л.с. для дизеля.
Модель BJ30 — компактный кроссовер с внешностью внедорожника, у него несущий кузов и независимая подвеска. Машина появится в России с гибридной силовой установкой (бензиновый мотор и пара электродвигателей).
В салоне — 10-дюймовый экран комбинации приборов и 14-дюймовый — для медиасистемы. Длина этой машины — 4730 мм, колесная база — 2820 мм. Дополнительный багажник на крыше рассчитан на 300 кг нагрузки.
Два люксовых бренда от GAC
Китайский автоконцерн GAC в 2026 году планирует вывести на российский рынок два люксовых электромобильных бренда — Aion и Hyptec, сообщил «Авто Mail» со ссылкой на заместителя президента GAC International Лу Вэйцуна.
На начальном этапе в России планируется продавать электрические кроссоверы Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT.
Первый из них вышел на китайский рынок в 2024 году и на родине предлагается по цене от 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей). Среди отличительных черт модели — симметричная передняя панель с 14-дюймовым экраном.
Сиденья автомобиля можно сложить горизонтально, в результате образуется полноценное спальное место.
Кроссовер Hyptec HL выпускается с 2025 года. В зависимости от компоновки салона, он рассчитан на пять или шесть посадочных мест. Сиденья второго ряда оснащаются электрорегулировками в 12 направлениях и функцией массажа.
В Китае автомобиль доступен в гибридной и чисто электрической версиях. Цена на старте продаж составила от 269,8 тыс. юаней (3 млн рублей).
Ходовые огни по дизайну напоминают светотехнику Porsche. Под ними, в бампере, — основные фары. Длина этого кроссовера составляет 5126 мм, колесная база — 3088 мм.
Hyptec HT вышел на китайский рынок осенью 2023 года и, в зависимости от модификации, стоит 270–320 тыс. юаней (3–3,6 млн рублей).
Он также доступен в пятиместной и шестиместной конфигурации салона, есть выбор и по силовым установкам. Базовая версия выдает 340 л.с.
Omoda C5 нового поколения
В 2026 году ожидается дебют на российском рынке нового кроссовера Omoda C5. Модель второго поколения представят в России в первой половине 2026 года, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда. В РФ он получит бензиновый двигатель, в Китае был показан автомобиль с гибридной силовой установкой.
Внешнее оформление нового Omoda C5 выполнено в стиле старшей модели C7. Спереди вместо ячеистой решетки радиатора у автомобиля сплошная панель, окрашенная в цвет кузова. Изменился и дизайн салона: внедрен двухспицевый руль, селектор коробки передач перемещен на рулевую колонку.
Новый «Москвич»
До конца 2025 года завод «Москвич» наладит выпуск новой модели — кроссовера М70, а в начале 2026 года должны стартовать его продажи, писала газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, новым партнером московского завода станет концерн SAIC. Новый «Москвич» М70 уже сертифицирован в России.
Кроссовер получит турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом», для более мощной версии предусмотрен турбомотор 2.0 на 200 л.с. с девятиступенчатым «автоматом». Предполагается, что он будет построен на базе MG HS.
Еще один бренд от Chery
В 2026 году ожидается дебют в России нового бренда от Chery — iCaur (в Китае известен как iCar). В его модельной линейке — электромобили и последовательные гибриды.
Первой моделью iCaur для России должен стать кроссовер V27 REEV, в начале августа 2025-го он был представлен в Дубае под названием iCar V27. Технические данные новинки пока не раскрываются. Бренд iCar был основан в Китае в апреле 2023 года, он специализируется на производстве электромобилей.