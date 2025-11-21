Заплыв через Янцзы и кровать в электрокаре: чем удивят новинки авторынка РФ в 2026 году

Новые модели Jetour, BAIC, Omoda и «Москвич» выйдут на рынок РФ в 2026 году

Jetour привезет в Россию рамный внедорожник, способный переплыть Янцзы, GAC выведет на рынок бренды Aion и Hyptec, ожидается новая Omoda C5 и еще один кроссовер «Москвич». Об этих и других новинках российского авторынка будущего 2026 года — в материале «Газеты.Ru».

Jetour G700

Автопроизводители, официально работающие в России, начали раскрывать информацию о планах на будущий год. Так, бренд Jetour провел в Дубае презентацию нового рамного внедорожника G700 с гибридной силовой установкой. Российская пресс-служба бренда сообщила, что на 2026 год запланирован запуск новой модели на российском рынке.

close Jetour G700 Jetour

Jetour G700 — рамный внедорожник с гибридной силовой установкой. Он оснащен турбомотором 2.0 и двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки для автомобилей, предназначенных для экспорта за пределы Китая, составляет 901 л.с. Запас хода с полностью заряженной тяговой батареей и полным баком топлива достигает 1,4 тыс. км.

В салоне предусмотрено шесть мест, кресла второго ряда снабжены восьмиточечной системой массажа. Внедорожник хорошо приспособлен к преодолению водных преград: в Китае построенный на той же платформе внедорожник Jetour Zongheng G700 смог переплыть реку Янцзы .

BAIC привезет два внедорожника

Китайский автопроизводитель BAIC, который наладил выпуск внедорожников на калининградском «Автоторе», выведет на российский рынок в будущем году две новых модели — внедорожники BJ41 и BJ30.

«В планах выход BJ41 и BJ30 во второй половине 2026 года», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе BAIC в России.

Внедорожник BJ41 представляет собой экспортную версию BJ40 второго поколения, первое поколение BJ40 в России уже присутствует. Новый BJ41 будет доступен с бензиновым и дизельным двигателями, в дальнейшем планируется вывести на российский рынок и гибридную версию.

close BAIC BJ41 BAIC

На глобальном рынке этот автомобиль продается с моторами объемом 2 литра и мощностью 245 л.с. для бензинового и 163 л.с. для дизеля.

Модель BJ30 — компактный кроссовер с внешностью внедорожника, у него несущий кузов и независимая подвеска. Машина появится в России с гибридной силовой установкой (бензиновый мотор и пара электродвигателей).

close BAIC BJ30 BAIC

В салоне — 10-дюймовый экран комбинации приборов и 14-дюймовый — для медиасистемы. Длина этой машины — 4730 мм, колесная база — 2820 мм. Дополнительный багажник на крыше рассчитан на 300 кг нагрузки.

Два люксовых бренда от GAC

Китайский автоконцерн GAC в 2026 году планирует вывести на российский рынок два люксовых электромобильных бренда — Aion и Hyptec, сообщил «Авто Mail» со ссылкой на заместителя президента GAC International Лу Вэйцуна.

На начальном этапе в России планируется продавать электрические кроссоверы Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT.

Первый из них вышел на китайский рынок в 2024 году и на родине предлагается по цене от 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей). Среди отличительных черт модели — симметричная передняя панель с 14-дюймовым экраном.

close Aion V Aion

Сиденья автомобиля можно сложить горизонтально, в результате образуется полноценное спальное место .

Кроссовер Hyptec HL выпускается с 2025 года. В зависимости от компоновки салона, он рассчитан на пять или шесть посадочных мест. Сиденья второго ряда оснащаются электрорегулировками в 12 направлениях и функцией массажа.

close Aion Hyptec HL Aion

В Китае автомобиль доступен в гибридной и чисто электрической версиях. Цена на старте продаж составила от 269,8 тыс. юаней (3 млн рублей).

Ходовые огни по дизайну напоминают светотехнику Porsche. Под ними, в бампере, — основные фары. Длина этого кроссовера составляет 5126 мм, колесная база — 3088 мм.

Hyptec HT вышел на китайский рынок осенью 2023 года и, в зависимости от модификации, стоит 270–320 тыс. юаней (3–3,6 млн рублей).

close Aion

Он также доступен в пятиместной и шестиместной конфигурации салона, есть выбор и по силовым установкам. Базовая версия выдает 340 л.с.

Omoda C5 нового поколения

В 2026 году ожидается дебют на российском рынке нового кроссовера Omoda C5. Модель второго поколения представят в России в первой половине 2026 года, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда. В РФ он получит бензиновый двигатель, в Китае был показан автомобиль с гибридной силовой установкой.

close Omoda C5 Omoda

Внешнее оформление нового Omoda C5 выполнено в стиле старшей модели C7. Спереди вместо ячеистой решетки радиатора у автомобиля сплошная панель, окрашенная в цвет кузова. Изменился и дизайн салона: внедрен двухспицевый руль, селектор коробки передач перемещен на рулевую колонку.

Новый «Москвич»

До конца 2025 года завод «Москвич» наладит выпуск новой модели — кроссовера М70, а в начале 2026 года должны стартовать его продажи, писала газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, новым партнером московского завода станет концерн SAIC. Новый «Москвич» М70 уже сертифицирован в России.

close MG HS MG

Кроссовер получит турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом», для более мощной версии предусмотрен турбомотор 2.0 на 200 л.с. с девятиступенчатым «автоматом». Предполагается, что он будет построен на базе MG HS.

Еще один бренд от Chery

В 2026 году ожидается дебют в России нового бренда от Chery — iCaur (в Китае известен как iCar). В его модельной линейке — электромобили и последовательные гибриды.

close iCaur

Первой моделью iCaur для России должен стать кроссовер V27 REEV, в начале августа 2025-го он был представлен в Дубае под названием iCar V27. Технические данные новинки пока не раскрываются. Бренд iCar был основан в Китае в апреле 2023 года, он специализируется на производстве электромобилей.