Результаты двух лидеров «Формулы 1» в Лас-Вегасе аннулировали из-за нарушений

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты двух пилотов McLaren — Ландо Норриса и Оскара Пиастри — на 22-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — на Гран-при Лас-Вегаса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу FIA.

Причиной дисквалификации стали нарушения техрегламента, а именно излишне сильный износ нижней планки болидов — менее 9 мм.

До этого Норрис и Пиастри были одними из лидеров в гонке: Норрис был вторым, а Пиастри — четвертым.

Норрис и Пиастри входили в пятерку лидеров личного зачета: у Норриса — 390 очков, у Пиастри и Ферстаппена — по 366 очков.

Победителем же признан пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Для него эта победа стала шестой в текущем сезоне, он действующий чемпион мира с четырьмя победами подряд.

До завершения чемпионата осталось провести две гонки: в Катаре на следующей неделе и в Абу-Даби 7 декабря.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

