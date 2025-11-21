Четырехкратный чемпион «Формулы-1» предложил отправить действующие правила в шредер

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен: чем больше правил, тем сложнее

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что не в восторге от нынешних регламентов «Формулы-1» и считает спорт излишне усложненным. Его слова приводит Crash.net.

«Чем больше правил, тем всем становится сложнее. Судьи вынуждены строго придерживаться правил: то, что видишь своими глазами, может не совпадать с тем, что предписано регламентом», — высказался Ферстаппен, показывая, будто пропускает документы через шредер.

В октября Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу в квалификации к Гран-при США — девятнадцатому этапу чемпионата мира «Формулы-1», обеспечив себе первую стартовую позицию в основной гонке.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

