Определился победитель квалификации Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем двадцать второго этапа Гран-при «Формулы-1».

Гонка прошла на городской трассе Лас-Вегаса в штате Невада. Ферстаппен опередил британского гонщика Ландо Норриса из команды «Макларен», который стартовал с поул-позиции и финишировал вторым. Третье место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Для Ферстаппена эта победа является шестой в текущем сезоне. Предпоследний этап чемпионата мира Формулы-1 пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре, где будет определен обладатель кубка конструкторов.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

В октябре Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу в квалификации к Гран-при США — девятнадцатому этапу чемпионата мира «Формулы-1», обеспечив себе первую стартовую позицию в основной гонке.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее четырехкратный чемпион «Формулы-1» предложил отправить действующие правила в шредер.