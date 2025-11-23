На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Определился победитель квалификации Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
true
true
true
close
Global Look Press

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем двадцать второго этапа Гран-при «Формулы-1».

Гонка прошла на городской трассе Лас-Вегаса в штате Невада. Ферстаппен опередил британского гонщика Ландо Норриса из команды «Макларен», который стартовал с поул-позиции и финишировал вторым. Третье место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Для Ферстаппена эта победа является шестой в текущем сезоне. Предпоследний этап чемпионата мира Формулы-1 пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре, где будет определен обладатель кубка конструкторов.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

В октябре Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу в квалификации к Гран-при США — девятнадцатому этапу чемпионата мира «Формулы-1», обеспечив себе первую стартовую позицию в основной гонке.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее четырехкратный чемпион «Формулы-1» предложил отправить действующие правила в шредер.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами