На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Прижимался и хватал»: в Калужской области пассажира автобуса обвинили в приставаниях к девушке

В Калужской области пассажира автобуса обвинили в приставаниях к девушке
true
true
true
close
Freepik

В автобусе №101 на маршруте Балабаново–Боровск мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Мужчина начал приставать к молодым девушкам прямо в салоне. По словам очевидца, его 16-летнюю племянницу он довёл до слёз: прижимался и хватал. Мужчина сел в Балабаново и вышел уже в Боровске», — сообщает канал.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области в своем Telegram-канале заявила, что полиция проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Личность гражданина устанавливается.

До этого таксист-иностранец приставал к несовершеннолетней в Татарстане и был задержан.

Водитель должен был отвезти 14-летнюю пассажирку до улицы Усманова в Набережных Челнах, но во время поездки начал приставать к школьнице.

Таксист сделал ей непристойное предложение, однако все же завершил заказ и высадил девочку в нужном месте.

Пострадавшая пожаловалась на домогательства. Личность подозреваемого установили, им оказался 23-летний гражданин Египта. Было возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Ранее таксист приставал к 13-летнему ребенку в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами