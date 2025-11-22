«Прижимался и хватал»: в Калужской области пассажира автобуса обвинили в приставаниях к девушке

В Калужской области пассажира автобуса обвинили в приставаниях к девушке

В автобусе №101 на маршруте Балабаново–Боровск мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Мужчина начал приставать к молодым девушкам прямо в салоне. По словам очевидца, его 16-летнюю племянницу он довёл до слёз: прижимался и хватал. Мужчина сел в Балабаново и вышел уже в Боровске», — сообщает канал.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области в своем Telegram-канале заявила, что полиция проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Личность гражданина устанавливается.

До этого таксист-иностранец приставал к несовершеннолетней в Татарстане и был задержан.

Водитель должен был отвезти 14-летнюю пассажирку до улицы Усманова в Набережных Челнах, но во время поездки начал приставать к школьнице.

Таксист сделал ей непристойное предложение, однако все же завершил заказ и высадил девочку в нужном месте.

Пострадавшая пожаловалась на домогательства. Личность подозреваемого установили, им оказался 23-летний гражданин Египта. Было возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Ранее таксист приставал к 13-летнему ребенку в Москве.