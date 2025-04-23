Таксист-иностранец предлагал интим 14-летней пассажирке в Татарстане

В Набережных Челнах задержали водителя такси, который приставал к школьнице

Таксист-иностранец приставал к несовершеннолетней в Татарстане и был задержан. Об этом стало известно KazanFirst.

Как сообщается, инцидент произошел еще в начале апреля, однако известно о нем стало только сейчас. По данным источника, водитель должен был отвезти 14-летнюю пассажирку до улицы Усманова в Набережных Челнах, но во время поездки начал приставать к школьнице.

Таксист сделал ей непристойное предложение, однако все же завершил заказ и высадил девочку в нужном месте.

Пострадавшая пожаловалась на домогательства. Личность подозреваемого установили, им оказался 23-летний гражданин Египта. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях, но задержанный отрицает обвинения.

Ранее неизвестный приставал к девочкам на детской площадке в Петербурге.