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Таксист-иностранец предлагал интим 14-летней пассажирке в Татарстане

В Набережных Челнах задержали водителя такси, который приставал к школьнице
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Таксист-иностранец приставал к несовершеннолетней в Татарстане и был задержан. Об этом стало известно KazanFirst.

Как сообщается, инцидент произошел еще в начале апреля, однако известно о нем стало только сейчас. По данным источника, водитель должен был отвезти 14-летнюю пассажирку до улицы Усманова в Набережных Челнах, но во время поездки начал приставать к школьнице.

Таксист сделал ей непристойное предложение, однако все же завершил заказ и высадил девочку в нужном месте.

Пострадавшая пожаловалась на домогательства. Личность подозреваемого установили, им оказался 23-летний гражданин Египта. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях, но задержанный отрицает обвинения.

Ранее неизвестный приставал к девочкам на детской площадке в Петербурге.

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