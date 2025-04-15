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Таксист приставал к 13-летнему ребенку в Москве

В Москве таксиста арестовали за надругательство над 13-летней девочкой
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Shutterstock

Таксиста подозревают в преступлении в отношении ребенка в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, он совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Какие-либо подробности о ее состоянии и другие детали не приводятся.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигуранта задержали. На данный момент он находится под арестом.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя управления Следственного комитета по городу предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

До этого в Крыму суд вынес приговор 30-летнему мужчине, которого обвиняли в преступлении в отношении несовершеннолетней. В мессенджере он переписывался с девочкой и в какой-то момент стал требовать ее личные фото. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее в Новосибирске 65-летнего мужчину заподозрили в растлении двух школьниц.

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