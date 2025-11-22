Автомобили разорвало на части в массовом ДТП под Петербургом

Под Петербургом автомобили разорвало на части в массовом ДТП

В Ленинградской области произошло массовое ДТП, в которое попали грузовики, легковушка и коммунальная техника. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Массовая авария произошла под Усть-Лугой — столкнулись несколько грузовиков и как минимум одна легковушка. Судя по кадрам, среди разбившегося транспорта — трактор и манипулятор», — сообщает канал.

По словам очевидца, трасса очень скользкая.

По данным канала «Усть-Луга Чат», все машины разорвало по частям.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры на парковке в Видном.