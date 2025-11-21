Мощный взрыв уничтожил фуру в Подмосковье и это попало на видео

На видео попал мощный взрыв фуры на парковке в Видном

В подмосковном городе Видное взорвалась фура. Видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?»

Судя по кадрам, у большегрузной машины на стоянке загорелся трейлер и кабина. После этого произошел сильный взрыв в районе бензобака.

О пострадавших не сообщается.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми загорелся после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и воспламеняется.

Ранее в Петербурге сгорел лимузин Rolls-Royce российской актрисы Софьи Аржаковской.