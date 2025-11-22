На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с места огненного ДТП в Дагестане

В сети появилось видео с места крупного ДТП в Дагестане
true
true
true
close
Telegram-канал «Криминальная хроника»

В Сергокалинском районе Дагестана произошло крупное ДТП, сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

«Сегодня, 22 ноября, примерно в 9 утра на 52 км автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское», 28-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Lada Priora» под управлением 47-летнего жителя Сергокалинского района. От удара оба автомобиля загорелись», — сообщает канал.

Судя по видео на канале, обе машины полностью сгорели.

Отмечается, что водитель отечественной машины не выжил.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры на парковке в Видном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами