Появилось видео с места огненного ДТП в Дагестане

В сети появилось видео с места крупного ДТП в Дагестане

В Сергокалинском районе Дагестана произошло крупное ДТП, сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

«Сегодня, 22 ноября, примерно в 9 утра на 52 км автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское», 28-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Lada Priora» под управлением 47-летнего жителя Сергокалинского района. От удара оба автомобиля загорелись», — сообщает канал.

Судя по видео на канале, обе машины полностью сгорели.

Отмечается, что водитель отечественной машины не выжил.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры на парковке в Видном.