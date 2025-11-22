В Нальчике переполненная маршрутка перевернулась после ДТП

В Нальчике четыре человека пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«На перекрёстке Осетинской и Суворова столкнулись «Гранта» и «Газель». В перевернувшейся маршрутке (рейс Нальчик — Нартан) сидели 13 человек, четверых увезли в больницу», — сообщает канал.

Судя по фото, и Lada Granta и маршрутка «Газель» получили серьезные повреждения кузова в ДТП.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры на парковке в Видном.