В Москве перекрыли МКАД

На МКАД временно ограничили движение транспорта
Depositphotos

В Москве на МКАД временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Ленинградском шоссе по направлению в область. Движение ограничено по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также заранее планировать свой маршрут.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее в Ленобласти дети пострадали в жестком ДТП.

