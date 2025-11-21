На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пришлось резать»: в Ленобласти дети пострадали в жестком ДТП

В Ленобласти дети пострадали в момент столкновения Lada Largus и «Газели»
true
true
true
close
Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Ленинградской области дети пострадали в серьезном ДТП с участием «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Трое детей пострадали в ДТП под Кировском. Чтобы их спасти, пришлось резать машину. Авария произошла на трассе около поселка Назия — столкнулись Lada Largus, в которой везли детей, и «Газель», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили повреждения, при этом Lada Largus вылетела за пределы проезжей части. По данным канала, пассажиров зажало в салоне, поэтому спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы деблокировать людей. После спасения троих пострадавших детей передали медикам.

До этого в Москве на МКАД автомобили разбились из-за гололеда. Очевидец запечатлел последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили, при этом заметно, что у белой легковой машины разбит капот и бампер.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.

