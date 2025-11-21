Стали известны подробности о сгоревшем лимузине Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской

Лимузин Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской не подлежит восстановлению после пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Роллс-ройс Софьи Аржаковской могли поджечь — машина стояла на платной парковке, кто-то разбил стекло и проник внутрь. Лакшери бричка, стоимостью более 30 миллионов, не подлежит восстановлению — у неё полностью выгорела передняя часть», — сообщает канал.

Отмечается, что на автомобиле за 2024 и 2025 год висит 28 штрафов на общую сумму 45 тыс. рублей за неоплату парковки, проезд на красный и превышение скорости.

Об инциденте стало известно 21 ноября. Премиальный автомобиль загорелся примерно в час ночи в Вытегорском переулке Петербурга. Спасатели смогли потушить машину только через час. В пожаре никто не пострадал.

