Фура вспыхнула на МКАД и попала на видео

В Москве на МКАД загорелась фура. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Большегруз вспыхнул на 23-м километре МКАДа. На месте сотрудники МЧС, в настоящее время, со слов очевидцев, пожар потушен», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как фура горела на парковке, при этом пламя охватило заднюю часть транспорта.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат.

Ранее в Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разлетелись в серьезном ДТП.