В центре Москвы перекрыли движение транспорта

В центре Москвы ограничили движение автомобилей
Виталий Аньков/РИА Новости

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной», — сообщает канал.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.

