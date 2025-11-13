На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус с россиянами воспламенился в момент серьезного ДТП

В Амурской области автобус с пассажирами вспыхнул в момент ДТП с грузовиком
В Шимановском районе Амурской области автобус с пассажирами вспыхнул в момент ДТП. Об этом сообщает прокуратура Амурской области в своем Telegram-канале.

«Вечером, 12 ноября 2025 на 1334 км федеральной автомобильной дороги «Амур» произошло столкновение пассажирского автобуса, следующего по маршруту 545, и грузового автомобиля HOWO T5J. В результате ДТП автобус загорелся», — говорится в публикации.

По информации канала, водитель и пассажиры успели выбежать из горящего транспорта. В результате произошедшего две пассажирки получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. На место ДТП для координации работы сотрудников ГИБДД выезжал заместитель прокурора района Алесей Порваткин.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области два автомобиля загорелись после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее на видео попало, как челябинец устроил взрывы на парковке.

