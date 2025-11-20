Ставки транспортного налога повысят в Московской области

В Подмосковье на маломощные авто транспортный налог повысят в 1,5 раза

В Подмосковье поэтапно повысят ставки транспортного налога, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято депутатами Московской областной думы в четверг, 20 ноября.

«Для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил действующий налог составляет 10 рублей. Предлагаются дифференцированные ставки по годам: с 2026 года - 14 рублей, далее 15 рублей, 17 рублей, 19 рублей, 21 рубль, 23 рубля и 25 рублей с 2032 года», - представил проект закона в ходе заседания министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.

Для автомобилей с двигателями от 100 до 150 л.с. на сегодняшний день ставка составляет 34 рубля, а в следующем году она будет увеличена до 35 рублей.

О планах по повышению ставок заявили Рязанская и Липецкая области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении или приняты региональными властями.

Увеличение ставок транспортного налога в Рязанской области обосновывается необходимостью «гармонизации регионального налогообложения», указано в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что, несмотря на повышение, ставки для наиболее распространенных видов транспорта останутся пониженными и составят от 50% до 77% от максимально допустимых значений, установленных Налоговым кодексом РФ.

В мае депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» разработали законопроект о скидке в 50% на оплату транспортного налога, если водителя не штрафовали в течение года за нарушение ПДД.

