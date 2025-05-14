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В Госдуму внесут законопроект о скидке на транспортный налог

В Госдуме предложили снизить транспортный налог для водителей без нарушений
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Depositphotos

Депутаты Государственной Думы фракции «Новые люди» разработали законопроект о скидке в 50% на оплату транспортного налога, если водителя не штрафовали в течение года за нарушение ПДД, сообщает РИА Новости. В ближайшее время документ внесут в палату парламента.

«Предлагается предоставить гражданам право уплачивать транспортный налог в размере половины его суммы в отношении каждого транспортного средства, если в течение налогового периода (календарного года) они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков проекта, если закон будет принят, водители будут понимать, что нарушения Правил дорожного движения не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

До этого Минфин России поддержал идею установить единые федеральные льготы по транспортному налогу для Героев России. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша. Сейчас размер льгот для Героев России зависит от региона проживания. Минфин предложил закрепить их на уровне Налогового кодекса, чтобы обеспечить равные условия по всей стране. Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что ведомство проработает поправки при подготовке проекта закона о налоговой политике.

Согласно действующим нормам, регионы самостоятельно устанавливают льготы по транспортному налогу, что приводит к различиям. Например, в Москве Герои России освобождены от налога полностью, а в некоторых субъектах РФ действуют частичные скидки.

Ранее сообщалось, что МВД не планирует усиливать контроль за техническим состоянием машин старше десяти лет.

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