Несколько регионов решили повысить транспортный налог

Еще три региона увеличивают транспортный налог. Об этом сообщают «Ведомости».

О планах по повышению ставок заявили Рязанская и Липецкая области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении или приняты региональными властями.

Увеличение ставок транспортного налога в Рязанской области обосновывается необходимостью «гармонизации регионального налогообложения», указано в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что, несмотря на повышение, ставки для наиболее распространенных видов транспорта останутся пониженными и составят от 50 до 77% от максимально допустимых значений, установленных Налоговым кодексом РФ.

В октябре губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты о повышении транспортного налога

