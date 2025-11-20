В Уфе на видео попало, как человек отлетел от удара автомобиля

В Уфе на видео попало, как человек отлетел на несколько метров в жестком ДТП

В Уфе автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Сбили пешехода в 19:30 по улице Георгия Мушникова между домами 19 и 28», — рассказали очевидцы.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пешеход отлетает от удара автомобиля. После столкновения машина останавливается, водитель и прохожие подбегают к пострадавшему, который переворачивается на спину и пытается встать. О состоянии уфимца не сообщается.

