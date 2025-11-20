Москвич на Hyundai влетел в пешехода на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы водитель Hyundai влетел в пешехода на зебре

В Москве иномарка влетела в человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель Hyundai сбил пешехода на зебре на Белореченской улице в Люблино. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на место аварии прибыла служба экстренных медицинских служб, медики оказали первую помощь пострадавшему москвичу.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.