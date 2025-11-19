На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде на видео попало, как собака, женщина и ребенок отлетели от удара иномарки

В Калининграде иномарка влетела в пешеходов на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Фольксваген» сбил женщину с ребенком и собакой на проспекте Мира. Поворачивал с Энгельса — на зеленый, пешеходы тоже шли на зеленый, но водитель их не пропустил. Травмы получила только женщина, ей 51», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка врезается в пешеходов, которые от удара отлетают в сторону, при этом в момент ДТП собака, которая шла с пострадавшей женщиной, убегает.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.

