«Кипяток заливает улицу»: в Петербурге авто начали уходить под землю из-за прорыва трубы

В Петербурге автомобили начали уходить под землю из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге припаркованные автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Мощный прорыв на Бассейной — кипяток заливает всю улицу. Некоторые припаркованные машины уже начинают уходить под землю», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время на месте работают оперативные службы города: специалисты откачивают воду.

До этого в Санкт-Петербурге подросток поджег патрульный автомобиль. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. 15-летний школьник поджег транспорт, который был припаркован рядом с отделом ГИБДД. В настоящее время на месте работают службы. Машина выгорела полностью, никто не пострадал.

Кроме того, в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.