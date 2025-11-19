В Петербурге подросток поджег автомобиль гаишников

В Санкт-Петербурге подросток поджег патрульный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Машина выгорела полностью. <...> Никто не пострадал. Несовершеннолетнего поджигателя задержали», — говорится в публикации.

По информации канала, инцидент произошел в Адмиралтейском районе. 15-летний школьник поджег транспорт, который был припаркован рядом с отделом ГИБДД. В настоящее время на месте работают службы.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.