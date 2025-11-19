Видео: в Москве автомобиль с медиками разбился в жестком ДТП с иномаркой

В Москве сняли на видео разбитую скорую после серьезного ДТП с Volkswagen

В Москве автомобиль Volkswagen столкнулся с машиной, в которой ехали медики. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковой Volkswagen и машина скорой помощи столкнулись на Чертановской улице на юге Москвы», — говорится в публикации.

На кадрах в места аварии видно, что на место прибыли оперативные службы города. В момент ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, при этом детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего пострадали два человека.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.