Видео: в Хабаровском крае опрокинулся автобус с людьми

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водитель не справился с управлением и уложил транспорт на въезде в село Чныррах Николаевского района. Предварительно, у кондуктора сломана рука. Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим», — говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что в момент ДТП общественный транспорт приземлился на бок. По данным канала, в настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.