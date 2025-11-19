Названы 8 городов Подмосковья, в которых появятся новые платные парковки

С 15 декабря в 8 городах Московской области заработают новые платные парковки, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На 11 региональных дорогах будет организовано 475 машино-мест с учётом мест для инвалидов. Новые парковки появятся в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озёрах, Пушкино и Серпухове», — сообщает ведомство.

Отмечается, что места новых парковок были согласованы с администрациями округов. Все средства, полученные с платных парковок, реализуют в работах по благоустройству и организации дорожного движения в городских и муниципальных округах. Штраф за неоплату парковки составляет 2,5 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.