Названа средняя стоимость машиноместа в Москве

В Москве средняя цена машиноместа за год увеличилась на 6,1% и достигла 3,65 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Метриум».

Отмечается, что в массовом сегменте средняя стоимость парковочных пространств составляет 2,51 млн рублей, в бизнес-классе — 3,73 млн рублей, в премиум-классе — 3,65 млн рублей, в элитном сегменте, включая делюкс-класс, — 10,37 млн рублей.

Самое доступное машиноместо на рынке новостроек Москвы можно купить за 1,22 млн рублей. Самое дорогое обойдется в 30,4 млн рублей.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличат штраф за неправильную парковку в 10 раз для некоторых лиц.