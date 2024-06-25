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На ряде улиц Москвы с 1 июля снизится стоимость парковки

В Москве с 1 июля снизят стоимость городской парковки на 12 улицах

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Depositphotos

С 1 июля изменятся некоторые тарифы на парковках в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал дептранса столицы.

«На 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос», — говорится в сообщении.

На 12% улиц с платной парковкой, где почти всегда трудно припарковаться (например, Большая Черкизовская улица, Фрунзенская набережная и Ильинка) тарифы изменят, при этом только на 1% улиц изменится предельный тариф. В департаменте отметили, что проживающим на этих улицах москвичам иногда не хватает машиномест, а благодаря корректировкам это изменится.

Кроме того, изменятся тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре Москвы, добавили в дептрансе.

С 5 августа находить парковочные места возле своего дома станет проще москвичам, живущим рядом с точками притяжения на еще 88 участках улиц. По данным департамента, эти участки войдут в зону резидентных разрешений.

Местным жителям платить за парковку не нужно. При этом платные места обычно освобождаются в 4,5 раза быстрее бесплатных. Все адреса были согласованы с местными депутатами. Чтобы получить приоритет и комфортнее парковаться, жителю Москвы необходимо оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru.

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