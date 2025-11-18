В Петербурге машина с гаишниками влетела в легковушку, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как машина ДПС влетела в легковушку

В Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Момент столкновения на Малой Морской улице попал на видеорегистратор. Судя по видео, служебная машина въехала в припаркованное авто. Последствия аварии — на видео», — говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения: у транспорта разбит капот и смят бампер, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве автомобили разбились в массовом ДТП. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека. На кадрах, размещенных в сети, видно, что в момент ДТП один из автомобилей опрокинулся и приземлился на бок, кроме того, несколько машин получили повреждения. На месте ДТП работали правоохранители. В результате произошедшей аварии движение транспорта затруднено.

Ранее в Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разлетелись в серьезном ДТП.