В Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разлетелись в серьезном ДТП

В Архангельской области на видео попало, как машины с людьми разбились в ДТП
В Архангельской области столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает https://t.me/arkhangelsk01/23457Telegram-канал «Архангельск».

«Первая авария у въезда в Северодвинск — четыре машины столкнулись, одна из них оказалась в кювете. О пострадавших не сообщается», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину, при этом от удара отлетает в соседний транспорт. На записи также заметно, как в момент столкновения машина падает в кювет, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

До этого в городе Северодвинске Архангельской области водитель Toyota влетел в автобус с детьми. В результате ДТП травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров. рибывшие медики оказали школьникам помощь. Кроме того, в аварии пострадал 62-летний водитель иномарки.

Ранее в Архангельской области автомобили с женщинами разбились в аварии.

