Появились кадры с места ДТП, парализовавшего движение в Москве

В Москве автомобили разбились в массовом ДТП. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на проспекте Андропова. По предварительным данным, в результате столкновения нескольких автомобилей и опрокидывания одного из них пострадали три человека», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что в момент ДТП один из автомобилей опрокинулся и приземлился на бок, кроме того, несколько машин получили повреждения. На месте ДТП работали правоохранители. В результате произошедшей аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.